Başkent’te yaz başında etkili olan yağışların ardından sık sık su baskınları yaşanmıştı. Özellikle alt geçitler suyla dulmuş, kentin pek çok noktasında araçlar yağmur suyuna gömülmüş, ev ve işyerlerini su basmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi su baskınları yaşanmaması için kentin 15 noktasında altyapı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başta Akay Alt Geçidi ve Kızılay bölgesi olmak üzere altyapı çalışmalarının yapıldığı noktalarda incelemelerde bulundu.

“BUNU YAPMAYA MECBURUZ”



Altyapıdaki yenileme çalışmaları için “ameliyat” benzetmesi yapan Tuna, “Akay’da Ankaramıza yakışmayan görüntüler tekrarlanmasın istiyoruz. Ankara’nın su baskınlarından kurtulması konusunda kararlıyız. Nakış işler gibi ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz” dedi. Tuna, çalışmalardan etkilenen Başkent trafiği için de vatandaşlardan özür dileyerek, “Bunu yapmaya mecburuz. Her yağışta su baskınlarının yaşanmaması için bu çalışma zaruri” diye konuştu.

Tuna, Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi kesişiminde yoğunlaşan çalışmalar hakkında da şu bilgiyi verdi. “Yer altından geçen hatların ne olduğunu da bilmiyoruz yerini de bilmiyoruz. Çok ince ve hassas bir çalışma yürüttüğümüz için süre vermek zor ama program dahilinde okullar açılmadan inşallah tamamlayacağız.”

“PROJELERİ TAMAMLANMAMIŞ HATLAR VAR”



Ekiplerin 7/24 esasına dayalı çalışma yürüteceklerini belirten Başkan Tuna, “Süresinden daha kısa zamanda bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. 70- 80 yıl önce yapılan hatlar var burada projeleri tamamlanmamış hatlar var. Hangi kottan gittiği bilinmiyor. Burası hassas bir nokta ve bölge; dolayısı ile hassas çalışıyoruz. Süre vermek çok doğru değil. Boş arazi olsaydı süre verilebilirdi. Ama program dâhilinde inşallah okullar açılmadan tamamlayacağız” diye konuştu.



Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde Meşrutiyet Caddesi kesişme noktası ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası tek yönlü (Kızılay yönü) geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafik akışı Meşrutiyet Caddesi’nden sağlanıyor. Başkan Tuna, her ihtimale karşı da alternatif güzergâhların belirlendiğinin altını çizdi.

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