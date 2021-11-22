Kadınlar istediği yerde inebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini açıkladı.
Yavaş, Twitter hesabından 'Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz' başlıklı bir paylaşım yaptı.
Yavaş, paylaşımında saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini bildirdi.
Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."
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