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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yiyecek-içecek sektörü için destek kampanyası başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hizmet veremeyen kafe, lokanta, pastane ve restoranlar için yeni bir destek kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yiyecek-içecek sektörü için destek kampanyası başlatıldı
AA

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "6 milyon tek yürek" adıyla "Su ver", "İftar ver", "El ver", "Afiyet ver" ve "Bilet ver" kampanyaları düzenlediği hatırlatıldı.

Başkan Yavaş'ın, ekonomik yönden zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünün ayakta kalabilmesi için de "ön sipariş destek" çağrısında bulunduğu ve herkesi "forms.ankara.bel.tr/lokanta-cafe/destekle" internet adresi üzerinden ön sipariş vermeye davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında bugün itibarıyla 369 lokanta, kafe, restoran ve pastane işletmesinin adres ve telefon numaralarının internet adresi üzerinden paylaşıldığı ve listenin güncelleneceği bildirildi.

Kampanya kapsamında, yiyecek-içecek sektörüne destekte bulunmak isteyenler, internet adresi üzerinden iş yerini seçtikten sonra, iş yeri banka hesap bilgileri kısa mesajla (SMS) kendilerine iletilecek. Vatandaşlar, ön destek ödemesi yaptıkları iş yerlerine normalleşme başladığında ödeme makbuzuyla giderek hizmet alabilecek.

- "Bugünkü desteğimiz, esnafımıza bereket, yarınlarımıza afiyet olsun"

"Ön Sipariş Destek Kampanyası"nı sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyuran Yavaş, "Yiyecek-içecek sektörü bizden ses bekliyor. Ufak bir dokunuşla onların ayakta kalmalarını sağlayabiliriz. Haydi, adisyonlarımızı açtırıp ödemelerimizi yapalım. Pandemi geride kaldığında sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bugünkü desteğimiz esnafımıza bereket, yarınlarımıza afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

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