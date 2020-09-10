Ankara Büyükşehir Belediyesinden

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farkındalık oluşturmak için başlatılan etkinlik, AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi önü ve Güvenpark'ta gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan, "Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim." çağrısında bulundu.

Tişört dağıtımı, bir hafta boyunca devam edecek.

- Zabıtadan da koronavirüs uyarıları

Öte yandan etkinliğe Kızılay Güvenpark'ta katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadelesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Koç, Kovid-19 vakalarında görülen artışın kritik boyutlara ulaştığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak salgının yayılım hızında görülen artış nedeniyle tüm önlemlerimizi ikiye katladık. Yanımıza Belediyemizin doktorlarını ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızı alarak iş yeri denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizce yaptırılan ‘Koronavirüse Karşı Dikkat!' tişörtlerimizi Ankara’nın 5 noktasında Başkentlilerle buluşturuyoruz. Birlikte başaracağız ve '6 Milyon Tek Yürek' Ankara'yı bu illetten kurtaracağız."