ANKARA - Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti

AA

İlçe merkezi ile Tahtayazı, Yukarı Çavundur, Çit, Sele, Avdullah, Okçular, Hacılar, Avcıova, Kösrelik, Dağkalfat, Dalyasan, Meşeli, Sarısu ve Susuz mahallelerini birbirlerine bağlayan Yukarı Çavundur grup yolu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt ile kaplandı.Yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki yol geçen hafta tamamlanırken, kısa sürede atılan asfaltın bozulması, çöküntülerin ve çukurların oluşması ilçede tepkiye neden oldu.

İlçedeki bir yerel gazetenin sahiplerinden Refik Bayram, vatandaşlardan yol hakkında kendilerine birçok şikayet geldiğini belirterek, "Yolu inceledim. Hayal kırıklığı yaşadım. Bu milletin parasını, vatandaşın parası çarçur etmeye kimsenin hakkı yoktur, yazıktır, günahtır." dedi.Mahalle sakinlerinden Ferhat Şimşek ise yolun yeni yapılmasına rağmen bozulmaya başladığını anlatarak, "Yolu görüyorsunuz yeni yapılmasına rağmen delik deşik oldu. Daha yapılalı bir ay bile olmadı." diye konuştu.