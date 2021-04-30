Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine Ankara cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 30 Nisan Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma namazı saati
ANKARA CUMA SAATİ - 30 NİSAN
30 Nisan Ankara Cuma saati: 12.51
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|01 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:19
|02 Mayıs 2021 Pazar
|04:04
|05:41
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|03 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:02
|05:39
|12:51
|16:41
|19:52
|21:22
|04 Mayıs 2021 Salı
|04:01
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:23
|05 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|06 Mayıs 2021 Perşembe
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:26
TAM KAPANMA YASAĞINDA CAMİLERDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” ifadeleri kullanıldı.
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