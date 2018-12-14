Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da Cuma namazı saat 12.46'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Cuma namazında okunmak üzere Cuma Hutbesi'ni de yayımladı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 14 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.49'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 14 Aralık 2018 Cuma 06:25 07:55 12:49 15:10 17:31 18:56 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:25 07:56 12:49 15:11 17:31 18:56 16 Aralık 2018 Pazar 06:26 07:56 12:50 15:11 17:32 18:57 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:27 07:57 12:50 15:11 17:32 18:57 18 Aralık 2018 Salı 06:27 07:58 12:51 15:12 17:32 18:57 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:28 07:58 12:51 15:12 17:33 18:58 20 Aralık 2018 Perşembe 06:28 07:59 12:52 15:12 17:33 18:58

GÜNÜN AYETİ

Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. (Tevbe, 9/72)

GÜNÜN HADİSİ

Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. (Al-Tirmidhi, "Zühd",43)

GÜNÜN DUASI

...Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır... (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)

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