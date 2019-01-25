Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da Cuma namazı saat 13.04'te okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Cuma namazında okunmak üzere Cuma Hutbesi'ni de yayımladı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 25 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 13.06'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Ocak 2019 Cuma 06:29 07:56 13:06 15:42 18:05 19:27 26 Ocak 2019 Cumartesi 06:29 07:56 13:06 15:43 18:06 19:28 27 Ocak 2019 Pazar 06:28 07:55 13:06 15:44 18:08 19:29 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:28 07:54 13:06 15:45 18:09 19:30 29 Ocak 2019 Salı 06:27 07:53 13:07 15:46 18:10 19:31 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:26 07:52 13:07 15:47 18:11 19:32 31 Ocak 2019 Perşembe 06:25 07:52 13:07 15:48 18:12 19:33 GÜNÜN AYETİ Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. (Âl-i İmrân, 3/102)

GÜNÜN HADİSİ

...Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan solumdan ve üstümden (gelecek her türlü tehlikeden) koru. Altımdan (gelecek belalarla/deprem ile) helak olmaktan senin büyüklüğüne sığınırım. (Abu Dawud, “Edeb”, 110; Ibn Majah, “Dua”, 14)

GÜNÜN DUASI

Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, "De’avât",73)

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.