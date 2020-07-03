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Ankara cuma saati kaçta? 3 Temmuz 2020 Ankara cuma namazı vakti! Diyanet namaz vakti

3 Temmuz Ankara Cuma namazı saati öncesi camilerde koronavirüs tedbirleri öncelikli olarak hazırlıklar başladı. Cuma namazı ibadetini eda ecek müslüman vatandaşlar Ankara cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2020 Ankara cuma saati

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Ankara Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. Ankara'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 3 TEMMUZ 2020

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03 Temmuz 2020 Cuma03:2305:1812:5816:5520:2822:14
04 Temmuz 2020 Cumartesi03:2405:1812:5816:5520:2822:13
05 Temmuz 2020 Pazar03:2505:1912:5816:5520:2822:13
06 Temmuz 2020 Pazartesi03:2605:2012:5816:5520:2722:12
07 Temmuz 2020 Salı03:2705:2012:5916:5620:2722:12
08 Temmuz 2020 Çarşamba03:2805:2112:5916:5620:2722:11
09 Temmuz 2020 Perşembe03:2905:2112:5916:5620:2622:10


CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

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