Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da Cuma namazı saat 13.08'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Cuma namazında okunmak üzere Cuma Hutbesi'ni de yayımladı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 15 ŞUBAT

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 13.08'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 15 Şubat 2019 Cuma 06:11 07:35 13:08 16:02 18:30 19:49 16 Şubat 2019 Cumartesi 06:10 07:34 13:08 16:03 18:31 19:50 17 Şubat 2019 Pazar 06:09 07:33 13:08 16:04 18:33 19:51 18 Şubat 2019 Pazartesi 06:08 07:31 13:08 16:05 18:34 19:52 19 Şubat 2019 Salı 06:07 07:30 13:07 16:06 18:35 19:53 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:05 07:29 13:07 16:07 18:36 19:54 21 Şubat 2019 Perşembe 06:04 07:27 13:07 16:07 18:37 19:55 GÜNÜN AYETİ Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara, 2/152)

GÜNÜN HADİSİ

Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ibn Majah, "Etime",53 )

GÜNÜN DUASI

Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Ebu Dâvûd, "Salât",361)

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.