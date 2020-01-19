Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını alan ekipler, harekete geçti. Uyuşturucu satıcısının adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan M.R.A'nın evinde yapılan aramada 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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