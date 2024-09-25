Ankara'da 1487 adet tarihi sikke ele geçirildi

Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ü., M.Y. ve. O.S. isimli şüphelilerin 500 bin dolar karşılığında satmak üzere yanında getirdiği, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1450 adet sikke, 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 31 adet sikke, 6 adet antik dönem Pergamon gümüş sikke ile Fenike dönemine ait 1 adet kolye ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.