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        Haberler Gündem Ankara'da 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum'da yakalandı - Güncel haberler

        Ankara'da 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum'da yakalandı

        Ankara'da yabancı uyruklu bir kişiye ait araçtan 193 bin dolar çalan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Çorum'da yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:32
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        Ankara'da 193 bin dolar çalan 3 hırsız, Çorum'da yakalandı
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        Ankara´da, ev almak için döviz bozdurmaya giden yabancı uyruklu B.H.´nin aracındaki çantada bulunan 193 bin dolar, 3 kişi tarafından çalındı.

        Şikayet üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında; hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Y.D. (32), B.Ç. (31) ve İ.S. (42) isimli 3 şüpheli olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin Çorum'da yaşadıklarının belirlenmesi üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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