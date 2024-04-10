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        Haberler Gündem Ankara'da 2,5 milyon liralık yağma

        Ankara'da "yağma" olayına karışan şüpheli tutuklandı

        Ankara'nın Mamak ilçesinde, 2 milyon 500 bin TL'lik 'nitelikli yağma' olayına karışan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden, 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:05
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        Ankara'da 2,5 milyon liralık yağma
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        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 Nisan'da Mamak ilçesindeki bir iş yerinde yaşanan nitelikli yağma olayıyla ilgili inceleme başlattı.

        Yürütülen çalışmalarda, beraberindeki iki kişiyle şarküteri olarak işletilen iş yerine giden E.Ş'nin, iş yeri sahibini ölümle tehdit ederek dükkanı kendisine devretmesini istediği belirlendi.

        Şüphelileri yakalamak üzere yürütülen arama ve tespit çalışmaları sonucunda, tehdit ve yağma eylemlerine karıştığı tespit edilen 3 kişinin, aynı araçla İzmir'den Ankara'ya hareket ettikleri tespit edildi.

        Plakası belirlenen araç, Ankara'nın girişinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.Ş, B.K. ve D.M. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde, tehditle dükkanını devretmeye zorladıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çek ele geçirildi.

        Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K ve D.M 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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