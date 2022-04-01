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Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 soruşturmada toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
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DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, 6'sı kamu kurumlarında görevde, 6'sı ihraç olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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