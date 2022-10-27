Ankara'da bu yollar kapalı olacak 0:00 / 0:00

DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de 'Devlet Töreni' ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı- Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı- Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1'inci TBMM Binası´na kadar olan güzergahta 'Resmigeçit Töreni' düzenleneceği için 28- 29 Ekim tarihinde bazı yollar kapalı olacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada trafiğe kapalı olacak yollar hakkında şu bilgiler verildi:

"28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağı arası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, (İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları konusunda özen göstermeleri istendi.