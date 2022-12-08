Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
ABONE OL

Ankara'da çıkan yangında 3 dükkan alevlere teslim oldu

Başkent'te bir oto lastik dükkanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 2 dükkana sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu 3 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi

Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oto lastik dükkanında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan bulunan su bayisi ve mobilya imalathanesine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinin Alaacatlı Mahallesi 2163'üncü Cadde üzerinde bulunan oto lastik dükkanında çıktı. Lastik satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükseldi. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
GÜNDEM 5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
GÜNDEM Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem | Son Dakika Haberleri - AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı!
GÜNDEM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı!
Iğdır'da ahırda öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı
GÜNDEM Iğdır'da ahırdaki cinayetin zanlısı tutuklandı
ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 Engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Engelli maaşlarına 2023 Ocak güncellemesi!
ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde belli olacak?
GÜNDEM ATA AÖF ara sınav sonuçları!
Af düzenlemesinde son durum: 120 bin mahkumu ilgilendiriyor! 2022 Mahkumlara af çıkacak mı, af düzenlemesi gelecek mi?
GÜNDEM Af düzenlemesinde son durum: 120 bin mahkumu ...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM 2023 | Emekli maaş zammı senaryoları! Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olur?
GÜNDEM Emekli maaş zammı senaryoları!
Melih Kalkan'dan acı haber: 14 yaşında hayatını kaybetti! Melih Kalkan kimdir, kaç yaşında, ve neden öldü? Hastalığı neydi?
GÜNDEM Melih Kalkan hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.