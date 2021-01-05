Ankara'da 44 sığınmacı yakalandı

Covid-19 aşıları o hastanelerde de yapılacak

AA

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu sığınmacıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler; Altındağ'da 23, AŞTİ'de 11, Gölbaşı'nda 6, Mamak'ta 4 olmak üzere 44 sığınmacı yakalayarak emniyete götürdü.

Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu sığınmacıların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için çalışma başlatıldı.