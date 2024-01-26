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        Ankara'da 50 milyon değerinde kaçak araç parçaları ele geçirildi

        Ankara'da 'Kaçak araç parçası" operasyonu gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde; 1 adet BMW marka araç, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı, ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:11
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        Ankara'da kaçak parça operasyonu
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan “Kaçak araç parçası” operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde; yurt dışından Türkiye’ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini tespit etti.

        Tespit edilen 5 şahsa yönelik, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucu 5 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

        Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde; 1 adet BMW marka araç, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı, ele geçirildi.

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