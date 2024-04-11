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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da acı olay! 4’üncü kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti - HABERLER

        4’üncü kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:26
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        Balkondan düşen çocuk öldü!
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen polis memuru İsmail Oylum'un çocuğu M. Oylum (3), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'ya bağlı Beypazarı ilçesindeki Tanrıverdi Sitesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amirliği'nde görevli polis memuru İsmail Oylum'un çocuğu M. Oylum, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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