Ankara'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Giriş: 13.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:22
Dikmen Caddesi'nde ilerleyen otomobil ağaca çarptı.
Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın bir parçasına da karşı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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