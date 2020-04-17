İHA

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde alacak verecek kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, cadde üzerinde karşılaşan İbrahim Özmen (25) ile Oğuz Y. (33),alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz. Y., İbrahim Özmen'e silahıyla ateş etmek istedi. O esnada Özmen, cadde üzerinde bir apartmana sığınmaya çalıştı.

Apartmanın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen Özmen, Oğuz Y. tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gören çevredeki apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinden kaçan Oğuz Y., polis ekiplerince silahla birlikte yakalandı. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özmen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.