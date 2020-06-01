Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı:

AA

Barış Çakan'ın cenazesi, Elvankent Söğüt Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Elvankent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı için bulunduğu Söğüt Camisi'nin avlusunda olay anını AA muhabirine anlatan Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, akşam ezanından 10 dakika önce abdest alan oğlu Barış Çakan'ı, mahalle arkadaşı B.A'nın dışarı çağırdığını, oğlunun gitmesini istemediğini ancak kısa sürede döneceğini belirttiği için rıza gösterdiğini söyledi.

Oğlu dışarı çıktıktan yaklaşık 20 dakika sonra arkadaşı B.A'nın, telefonla arayarak Barış'ın eve gelip gelmediğini sorduğunu ifade eden Çakan, "Arkadaşı dedi ki 'Biz kavga ettik, ben kaçtım onu göremiyorum.' Bunun üzerine evden fırladım. Arkadaşı olay yerini söyledi, polis, ambulans gelmiş. Gittik baktım, 3 kişi tarafından bıçaklanmış." dedi.

Oğlunun neden bıçaklandığına da açıklık getiren acılı baba, şunları kaydetti:

"Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf da diyor ki 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?'. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle..."

- Olay

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Araç içindeki üç kişi, olayın faili oldukları gerekçesiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Barış Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü" yönünde iddialar ortaya atılmış, Ankara Valiliği iddiaları yalanlamıştı.