Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

        Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

        Ankara'da Emniyet Müdürlüğü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.04.2024 günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30'dan itibaren; İhtiyaç olması halinde 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi