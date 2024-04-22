Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.04.2024 günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30'dan itibaren; İhtiyaç olması halinde 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.