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        Haberler Gündem ANKARA'DA BUGÜN KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 29 Ekim 2023 Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi açıklandı! İşte alternatif güzergahlar

        29 Ekim 2023 Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi açıklandı! İşte alternatif güzergahlar

        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel gerçekleştirilecek etkinlikler tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Etkinlik kapsamında kullanılacak güzergahların trafiğe kapalı olacağı bildirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte 29 Ekim 2023 Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi…

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 07:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:24
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        Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle ihtiyaç olunması halinde kentteki bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu. Trafiğe kapatılacak olan yolları duyuran yetkililer, alternatif güzergahları da vatandaşlarla paylaştı. Peki Ankara'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? İşte 29 Ekim Ankara trafiğe kapalı yollar

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

        Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta resmigeçit düzenleneceği belirtildi.

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        Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında ilimiz genelinde düzenlenecek etkinlikler ile ilgili olarak, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00’ten itibaren kutlama programlarının bitimine kadar ihtiyaç duyulması halinde;

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        28 Ekim Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası Ulus'a gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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        29 Ekim Cumartesi saat 06.00'dan itibaren ise Dikmen Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimiyle Akay Kavşağı arası ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü; Atatürk Bulvarı'nda Ulus Meydanı ile Kuğulu Kavşağı arası Kuğulupark gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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        İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası; Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası; Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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        İhtiyaç halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arası ve Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ve Anadolu Meydanı arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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        Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

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        Mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapanacak yolların durumunun dikkate alınması, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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