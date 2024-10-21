Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Ankara'da Çalışan Kadın" fotoğraf yarışması | Son dakika haberleri

        "Ankara'da Çalışan Kadın" fotoğraf yarışması başladı

        Ankara Kalkınma Ajansı, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile düzenlenen "Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması" başladı. Yalnızca kadın fotoğrafçılara açık olan yarışma ile Ankara'nın ulusal ve uluslararası platformlardaki tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ankara'da Çalışan Kadın" fotoğraf yarışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile düzenlenen "Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması" başladı.

        Yarışma, kadınların şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki önemli rollerini ön plana çıkarmak amacı taşıyor.

        Yalnızca kadın fotoğrafçılara açık olan yarışma ile Ankara'da çalışma hayatında yer alan kadınların varlığını görünür kılmak ve onların emeklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla sergilemek hedefleniyor.

        Yarışmaya başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun ilgili web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ve yarışma şartnamesi için "https://ankaraka.org.tr/ankarada-calisan-kadin-fotograf-yarismasi-basladi" adresi üzerinden vatandaşlar bilgi alabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #çalışan kadın ulusalfotoğraf yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti