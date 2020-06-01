Ankara'da cinayet

AA

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

- Valilikten sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında "Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."