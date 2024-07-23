Ankara'da çöplükte yangın

Ankara’nın Akyurt ilçesinde saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında çıkan yangın devam ediyor. Bölgede bulunan rüzgar ve yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Yangının başlamasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personelinin yanı sıra söndürme helikopterleri ile havadan müdahale ediliyor.

Bölgede çok sayıda itfaiye aracı Büyükşehir ve Akyurt belediyesine ait iş makineleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme faaliyetinde görev yapıyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.