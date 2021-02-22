Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Haber
ABONE OL

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
0:00 / 0:00
DHA

Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Son dakika: 31 bin 197 kişiye kısıtlama cezası!
GÜNDEM31 bin 197 kişiye kısıtlama cezası!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Son dakika! AK Partili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma
GÜNDEMÖzlem Zengin'e hakarete soruşturma
Karadeniz karantinaya mı alıacak? Son dakika öneri geldi!
GÜNDEMKaradeniz'e flaş öneri! "Bölgesel karantina!"
Mobbing nedir? Mobbing nasıl olur? Mobbing hakkında
GÜNDEMMobbing nedir?
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları! E-Devlet ile sosyal yardım parası için başvuru ekranı
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
NAVİGASYON ÇIKMAZI| Son dakika: Evler uygulama yüzünden TIR altında kalacak!
GÜNDEMNavigasyon 'çıkmaz'ı!
Son dakika haberler: İzne geldi, kestiği ağacın altında kaldı
GÜNDEMİzne geldi, kestiği ağacın altında kaldı
FELÇ... Son dakika: Kısıtlama sonrası yoğunluk - İstanbul trafik haritası
GÜNDEMKısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk