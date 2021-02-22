Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Soru Bankası
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR