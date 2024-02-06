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        Haberler Gündem Ankara'da deprem tatbikatı düzenlendi

        Ankara'da deprem tatbikatı düzenlendi

        Başkent'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:41
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        Başkent'te deprem tatbikatı
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        Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yenimahalle ilçesindeki AFAD Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri de yer aldı.

        Alanda senaryo gereği cihazlarla dinleme yapılırken arama kurtarma köpekleri de kullanıldı. Enkazda ve hasar görmüş binalarda mahsur kalanlar kırıcı ve kesici aletler, halatlarla kurtarıldı.

        Tatbikat sonrası konuşan Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürü Soner Tüter, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Tüter, 6 Şubat'ı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren ekiplerle enkazda hareket tarzlarını geliştirebilmek için tatbikat düzenlediklerini belirterek, tatbikata 14 ekip, 300 personel, 38 araçla 9 arama kurtarma köpeğinin katıldığını söyledi.

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