Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi

DHA

Olay, akşam saatlerinde Keçiören Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı.

Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.