Başkent'te aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Öğleden sonra ise bir ara dolu yağışı etkili oldu.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 15 dakika süren yağış, Başkentlilere zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, akaryakıt istasyonlarına ve yol kenarlarındaki iş yerleri ile alışveriş merkezlerine sığındı.

Yağış nedeniyle özellikle yeşil alanlar beyaza büründü. Araçların üzerinde ve yol kenarlarında da dolu birikirken, bazı kişiler cep telefonuyla manzarayı görüntülemeye çalıştı.