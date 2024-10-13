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        Ankara'da eğlence merkezinde bir kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Ankara'da bir kişi, eğlence merkezinde görüştüğü kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 02:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 02:10
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        Eğlence merkezinde kadını öldürdü
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        Alınan bilgiye göre, S.A.A. ile N.Ç. adlı kadın, görüşmek için Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde bir araya geldi.

        Görüşmenin devamında, yanında taşıdığı silahla N.Ç'ye ateş eden S.A.A, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.A.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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