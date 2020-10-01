Ankara'da EGO otobüslerinde

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, taksi, dolmuş ve C plaka servis araçlarından sonra kent genelinde hizmet veren EGO otobüslerinde de şeffaf kabin uygulamasına başlandığı belirtildi.

Toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik önlemlerin artırıldığı vurgulanan açıklamada, otobüslerdeki şeffaf panel sayesinde de yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, günde 50 otobüse montaj yaptıklarını belirtti.

EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Tekbudak, şunları kaydetti:

"Dezenfektan ve maske dağıtımıyla başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları otobüslere yapıştırdık. Son olarak da şeffaf kabin yapımına başlandı. Bin 450 aracımıza şeffaf kabin uygulamasını yapmayı planlıyoruz. Hızlı bir sürede bu süreci tamamlayacağız."