elektrik
Enerji
Haberler > Ekonomi > Enerji

Ankara'da enerji zirvesi

Elektrik dağıtım şirketleri, dövizdeki artışın ardından Ankara’da enerji yönetimiyle bir araya geldi. Elektrik tarifeleri, dağıtım yatırımları, borç ve alacaklar, likidite ihtiyacı konuşuldu. Sektörün, yılın son 4 ayı için toplam 600 milyon dolar likiditeye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Enerji yönetimi, bu ihtiyacı karşılamak için bazı adımlar atacak. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi

15.08.2018 - 12:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Elektrik dağıtım sektörü, Ankara’ya çıkarma yaptı. Sektör, önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Görüşmelerde, dolar kurundaki artışın etkileri üzerinde duruldu. Tarifeler, dağıtım yatırımları, borç ve alacaklar, likidite ihtiyacı konuşuldu. Elektrik dağıtım sektörünün, yılın son 4 ayı için toplam 600 milyon dolar likiditeye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Sektör, hemen atılacak kimi adımlarla likidite ihtiyacının sınırlı da olsa karşılanabileceğini söyledi. Bu çerçevede elektrik piyasasında bazı işlemlerde uygulanan ve mali olarak yük getiren teminatların kaldırılması önerildi. Enerji yönetimi, bu talebe sıcak baktı.

Dağıtım şirketleri, YEKDEM’den doğan 2.5 milyar TL’lik alacakları, buna karşılık Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) 1.2 milyar TL borçları olduğunu anımsattı.

Peki, dolar kurundaki artışın ardından elektrik tarifeleri ne olacak? Elektrik tarifelerinde piyasa koşulları ve ekonominin gerekleri dikkate alınacak. Gözler, bu konuda eylül ayında alınması beklenen yeni karara çevrildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.