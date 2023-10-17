Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da traktör ile kamyonet çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda meydana geldi.

        Yakup Kılınç (42) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhan Üstün'ün (71) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haberleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!