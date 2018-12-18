Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın ile 5 aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ankara istikametine giden A.K'nin kullandığı 06 BEB 581 plakalı otomobil, 2651. Cadde kesişiminde aynı yönde ilerleyen S.C. yönetimindeki 34 SZ 9351 plakalı araca çarptı.

Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan 34 SZ 9351 plakalı araç, kaldırımdaki bir ağaca çarparak devrildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, devrilen araçta bulunan Zeynep A. ile 5 aylık bebeği Alya Nisa A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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