FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı 0:00 / 0:00

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, biri ihraç edilmiş kamu görevlisi, ikisi şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise, örgütün kapatılan finans kuruluşu Bank Asya'da kaydı bulunan ve ByLock kullanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.