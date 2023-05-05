Ankara'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturmasında, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla maddi destek sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ile örgütün "Gaybubet Evleri" yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında da çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışıp yeni yapılanmaya giden 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Her iki soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 32 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1'i AK-47 Kalaşnikof olmak üzere çok sayıda silah, mermi, örgütsel dokümanlar, para dağıtım listeleri ve 14 bin TL ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.