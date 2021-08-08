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Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü! Bitişik binalar boşaltıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir inşaatın fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı çöktü. Bitişikteki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı

Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü
Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü
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AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri yönlendirildi.

Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tedbir amaçlı tahliye etti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Demirbaş, kısa sürede mağduriyetlerin giderileceğini dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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