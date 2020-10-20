Ankara'da kaçak dezenfektan ve temizlik ürünleri satan bir kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle'de bir depoya, kaçak dezenfektan ve temizlik ürünleri satılmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, 2 bin 870 litre deterjan, 1875 adet kolonya, 800 litre etil alkol, 710 litre dezenfektan, 243 el solüsyonu, 45 lavabo temizleyici, 10 bin adet çeşitli marka etiketi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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