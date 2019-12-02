AA

Ankara İl Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu ile bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı ilçesinde yol kontrolü ve uygulamalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontroller sırasında durdurdukları bir araçta bulunan 6 Afgan uyruklu ve bu kişilere aracılık ettiği belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Afganistan uyruklu göçmenlere aracılık ettiği belirlenen zanlı adliyeye sevk edilirken, gözaltına alınan 6 göçmen sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.