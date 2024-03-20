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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da kadın cinayeti! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

        Ankara'da kadın cinayeti! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir koca, eşini bıçaklayarak öldürüp, oğlunu yaraladı, ardından da 5. kattaki dairesinden atlayarak intihara kalkıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:32
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        Ankara'da koca dehşeti!
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        Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Murat Ç. (44), eşi Derya Ç. (38) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmenin ardından Murat Ç, eşi Derya Ç. ve oğlu C.K.Ç'yi bıçakladıktan sonra 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Derya Ç'nin hayatını kaybettiğini, Murat Ç. ve oğlunun ise yaralandığını belirledi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu, C.K.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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