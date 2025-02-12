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        Haberler Yaşam Ankara'da kardelenler çiçek açtı

        Ankara'da kardelenler çiçek açtı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde 'baharın müjdecisi' kardelenler, çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:29
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        Ankara'da 'baharın müjdecisi' çiçek açtı
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Çukurören Yaylası ve çevresinde sıcak havanın etkisiyle karların erimesi sonucu kardelenler, gün yüzüne çıktı.

        Karaşar Mahalle Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yaptığı açıklamada, kardelenlerin yaylaların güzelliği ve berraklığının saflığın bir göstergesi olduğunu belirterek, karları delerek çıkan kardelenlerin güzelliğine doyulmadığını söyledi.

        Çukurören Yaylası'ndaki kardelenlerin, sıcak havanın etkine aldandığını anlatan Gürlek, "Bu sene karların erken erimesi karşısında arazide yine kar suyunun hakim olduğu alanlarda yetiştiği görüldü" dedi.

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        #Kardelen
        #ankara
        #haberler
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