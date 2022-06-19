Kardeşini pompalı tüfekle yaraladı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde yaşandı.

Yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Üçüncü kardeşin kavgayı ayırmaya geldiği sırada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi M.Y.'ye 3 el ateş etti. M.Y. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralı M.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.