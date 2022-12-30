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Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.

Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
AA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki gündür haber alınamayan çocuğu arama çalışması sürüyor.
İlçedeki bir ilkokulun ana sınıfına giden Suriyeli Yusuf Alhamdanın (5) eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ekiplerince çocuğun evinin bulunduğu Beytepe Mahallesi başta olmak üzere arama başlatıldı.

Arama çalışmaları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından ikinci gününde devam etti.

Beytepe Mahalle Muhtarı Hasan Matracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir ize ulaşılamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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