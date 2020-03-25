Ankara'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından, "Ankara'ya tabut sevk edildiği" ve "Bir hastanede 104 vatandaşın koronavirüsten (Kovid-19) vefat ettiği" şeklinde toplumda infial uyandırmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

İlk paylaşımı yaptığı belirlenen üniversite öğrencisi A.B.S. Ankara'da ekiplerce gözaltına alındı.

İkinci paylaşımın ise FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan İngiltere'den açılmış bir hesaptan yapıldığı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür asılsız ve provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.