Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Vatandaşın jandarmaya teşekkür etmesi- Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye getirilmesi
Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haymana ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 22 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ü.E, S.D, İ.Ü. ve E.S. gözaltına alındı.Çalındıktan sonra Polatlı ilçesinde bulunan 13 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Diğerlerinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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