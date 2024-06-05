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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da, mevsimlik işçilerinin 2 kız çocuğu, girdikleri barajda boğuldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da, mevsimlik işçilerinin 2 kız çocuğu, girdikleri barajda boğuldu

        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Mevsimlik işçilerinin 2 kız çocuğu girdikleri barajda boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:55
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        Acı olay! 2 kız çocuğu barajda boğuldu
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        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, sıcak havadan bunalıp Hirfanlı Barajı'na giren Z.D. (13) ve F.S. (16) isimli iki kız çocuğu, boğuldu. Çocukların ailelerinin, Şanlıurfa'dan Ankara'ya mevsimlik işçi olarak geldiği öğrenildi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.D ve F.S. isimli iki kız çocuğu, sıcak havadan bunalarak, Hirfanlı Barajı'na girdi. Suya giren çocukların gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçların yaptığı çalışma sonucunda, 2 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocukların cenazesi, Olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, çocukların ailelerinin, Şanlıurfa'dan Ankara'ya çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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