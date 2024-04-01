Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan bir binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü, bir işçi enkaz altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çankaya'da GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
KIZILAY İSTİKAMETİ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.